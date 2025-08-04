Cogito Finance (CGV) Nedir?

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

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Cogito Finance (CGV) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Cogito Finance (CGV) Token Ekonomisi

Cogito Finance (CGV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CGV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!