CoinPouch (POUCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008604 $ 0,00008604 $ 0,00008604 24 sa Düşük $ 0,00009832 $ 0,00009832 $ 0,00009832 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008604$ 0,00008604 $ 0,00008604 24 sa Yüksek $ 0,00009832$ 0,00009832 $ 0,00009832 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00013201$ 0,00013201 $ 0,00013201 En Düşük Fiyat $ 0,00008333$ 0,00008333 $ 0,00008333 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,24 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CoinPouch (POUCH) canlı fiyatı $0,00008961. POUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008604 ve en yüksek $ 0,00009832 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013201, en düşük fiyatı ise $ 0,00008333 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POUCH son bir saatte +%1,62 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CoinPouch (POUCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 89,61K$ 89,61K $ 89,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,61K$ 89,61K $ 89,61K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.994.690,0 999.994.690,0 999.994.690,0

Şu anki CoinPouch piyasa değeri $ 89,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POUCH arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994690.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,61K.