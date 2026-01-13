Bugünkü Colombian Peso Fiyatı

Bugünkü Colombian Peso (WCOP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,60 değişim gösterdi. Mevcut WCOP / USD dönüşüm oranı WCOP başına $ 0 şeklindedir.

Colombian Peso, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.943 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,58M WCOP şeklindedir. Son 24 saat içinde WCOP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WCOP, son bir saatte +%0,60 ve son 7 günde +%0,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Colombian Peso (WCOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,94K$ 25,94K $ 25,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,94K$ 25,94K $ 25,94K Dolaşım Arzı 97,58M 97,58M 97,58M Toplam Arz 97.583.653,79689851 97.583.653,79689851 97.583.653,79689851

Şu anki Colombian Peso piyasa değeri $ 25,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WCOP arzı 97,58M olup, toplam arzı 97583653.79689851. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,94K.