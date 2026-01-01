Bugünkü Community Alliance Token Fiyatı

Bugünkü Community Alliance Token (COMAT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,34 değişim gösterdi. Mevcut COMAT / USD dönüşüm oranı COMAT başına $ 0 şeklindedir.

Community Alliance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 412.760 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 698,99M COMAT şeklindedir. Son 24 saat içinde COMAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COMAT, son bir saatte -%1,44 ve son 7 günde +%4,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Community Alliance Token (COMAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 412,76K$ 412,76K $ 412,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 412,76K$ 412,76K $ 412,76K Dolaşım Arzı 698,99M 698,99M 698,99M Toplam Arz 698.991.200,666641 698.991.200,666641 698.991.200,666641

Şu anki Community Alliance Token piyasa değeri $ 412,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COMAT arzı 698,99M olup, toplam arzı 698991200.666641. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 412,76K.