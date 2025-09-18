CNGN Hakkında Daha Fazla Bilgi

Compliant Naira Logosu

Compliant Naira Fiyatı (CNGN)

Listelenmedi

1 CNGN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00066446
$0,00066446$0,00066446
+%0,301D
Compliant Naira (CNGN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:34:04 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00066179
$ 0,00066179
24 sa Düşük
$ 0,00066446
$ 0,00066446
24 sa Yüksek

$ 0,00066179
$ 0,00066179

$ 0,00066446
$ 0,00066446

$ 0,00066512
$ 0,00066512

$ 0,00065564
$ 0,00065564

+%0,20

+%0,33

--

--

Compliant Naira (CNGN) canlı fiyatı $0,00066446. CNGN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00066179 ve en yüksek $ 0,00066446 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNGN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00066512, en düşük fiyatı ise $ 0,00065564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNGN son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Compliant Naira (CNGN) Piyasa Bilgileri

$ 400,61K
$ 400,61K

--
--

$ 400,61K
$ 400,61K

602,90M
602,90M

602.900.000,0
602.900.000,0

Şu anki Compliant Naira piyasa değeri $ 400,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNGN arzı 602,90M olup, toplam arzı 602900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 400,61K.

Compliant Naira (CNGN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Compliant Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Compliant Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Compliant Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Compliant Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,33
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Compliant Naira (CNGN) Nedir?

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin. The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment. More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Compliant Naira (CNGN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Compliant Naira Fiyat Tahmini (USD)

Compliant Naira (CNGN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Compliant Naira (CNGN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Compliant Naira için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Compliant Naira fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CNGN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Compliant Naira (CNGN) Token Ekonomisi

Compliant Naira (CNGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Compliant Naira (CNGN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Compliant Naira (CNGN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CNGN fiyatı, 0,00066446 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CNGN / USD güncel fiyatı nedir?
CNGN / USD güncel fiyatı $ 0,00066446. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Compliant Naira varlığının piyasa değeri nedir?
CNGN piyasa değeri $ 400,61K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CNGN arzı nedir?
Dolaşımdaki CNGN arzı, 602,90M USD.
CNGN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CNGN, ATH fiyatı olan 0,00066512 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CNGN fiyatı (ATL) nedir?
CNGN, ATL fiyatı olan 0,00065564 USD değerine düştü.
CNGN işlem hacmi nedir?
CNGN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CNGN bu yıl daha da yükselir mi?
CNGN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CNGN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:34:04 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.