Compliant Naira (CNGN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00066179 $ 0,00066179 $ 0,00066179 24 sa Düşük $ 0,00066446 $ 0,00066446 $ 0,00066446 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00066179$ 0,00066179 $ 0,00066179 24 sa Yüksek $ 0,00066446$ 0,00066446 $ 0,00066446 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00066512$ 0,00066512 $ 0,00066512 En Düşük Fiyat $ 0,00065564$ 0,00065564 $ 0,00065564 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,33 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Compliant Naira (CNGN) canlı fiyatı $0,00066446. CNGN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00066179 ve en yüksek $ 0,00066446 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNGN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00066512, en düşük fiyatı ise $ 0,00065564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNGN son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Compliant Naira (CNGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 400,61K$ 400,61K $ 400,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 400,61K$ 400,61K $ 400,61K Dolaşım Arzı 602,90M 602,90M 602,90M Toplam Arz 602.900.000,0 602.900.000,0 602.900.000,0

Şu anki Compliant Naira piyasa değeri $ 400,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNGN arzı 602,90M olup, toplam arzı 602900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 400,61K.