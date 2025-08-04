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Connect Financial Fiyatı (CNFI)

Listelenmedi

Connect Financial (CNFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,074039
$0,074039$0,074039
-%16,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Connect Financial (CNFI) Fiyatı

Connect Financial (CNFI), şu anda 0,074039 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,85M USD piyasa değerine sahiptir. CNFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Connect Financial Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%16,59
Connect Financial 24 saatlik fiyat değişimi
25,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Connect Financial (CNFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Connect Financial / USD fiyat değişimi, $ -0,01472823683533287.
Son 30 gün içerisinde, Connect Financial / USD fiyat değişimi, $ +0,0204372517.
Son 60 gün içerisinde, Connect Financial / USD fiyat değişimi, $ +0,0023488428.
Son 90 gün içerisinde, Connect Financial / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01472823683533287-%16,59
30 Gün$ +0,0204372517+%27,60
60 Gün$ +0,0023488428+%3,17
90 Gün$ 0--

Connect Financial (CNFI) Fiyat Analizi

En güncel Connect Financial fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,071267
$ 0,071267$ 0,071267

$ 0,088826
$ 0,088826$ 0,088826

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

+%3,33

-%16,59

+%3,54

Connect Financial (CNFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

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25,00M
25,00M 25,00M

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Connect Financial (CNFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Connect Financial (CNFI) Token Ekonomisi

Connect Financial (CNFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CNFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CNFI / VND
1.948,336285
1 CNFI / AUD
A$0,11402006
1 CNFI / GBP
0,05552925
1 CNFI / EUR
0,06367354
1 CNFI / USD
$0,074039
1 CNFI / MYR
RM0,31318497
1 CNFI / TRY
3,01116613
1 CNFI / JPY
¥10,883733
1 CNFI / ARS
ARS$101,00770575
1 CNFI / RUB
5,90386986
1 CNFI / INR
6,48877796
1 CNFI / IDR
Rp1.213,75390416
1 CNFI / KRW
102,40482168
1 CNFI / PHP
4,24095392
1 CNFI / EGP
￡E.3,58644916
1 CNFI / BRL
R$0,41535879
1 CNFI / CAD
C$0,10143343
1 CNFI / BDT
8,93798808
1 CNFI / NGN
112,35048055
1 CNFI / UAH
3,05410875
1 CNFI / VES
Bs9,106797
1 CNFI / CLP
$71,151479
1 CNFI / PKR
Rs20,73314117
1 CNFI / KZT
39,6775001
1 CNFI / THB
฿2,40182516
1 CNFI / TWD
NT$2,21006415
1 CNFI / AED
د.إ0,27172313
1 CNFI / CHF
Fr0,0592312
1 CNFI / HKD
HK$0,58046576
1 CNFI / MAD
.د.م0,66857217
1 CNFI / MXN
$1,39341398
1 CNFI / PLN
0,27320391
1 CNFI / RON
лв0,32429082
1 CNFI / SEK
kr0,71521674
1 CNFI / BGN
лв0,12512591
1 CNFI / HUF
Ft25,46867561
1 CNFI / CZK
1,57184797
1 CNFI / KWD
د.ك0,022581895
1 CNFI / ILS
0,2517326