Bugünkü CONX (CONX) fiyatı $ 0,02005168 olup, son 24 saatte % 2,61 değişim gösterdi. Mevcut CONX / USD dönüşüm oranı CONX başına $ 0,02005168 şeklindedir.

CONX, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.762.735 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 885,89M CONX şeklindedir. Son 24 saat içinde CONX, $ 0,01978924 (en düşük) ile $ 0,02087259 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01151469 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CONX, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde -%23,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CONX (CONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,76M$ 17,76M $ 17,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,10M$ 40,10M $ 40,10M Dolaşım Arzı 885,89M 885,89M 885,89M Toplam Arz 1.999.881.852,1384 1.999.881.852,1384 1.999.881.852,1384

Şu anki CONX piyasa değeri $ 17,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CONX arzı 885,89M olup, toplam arzı 1999881852.1384. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,10M.