Cope Coin (COPE) Nedir?

What is the project about? COPE is a community based token, for those who are coping on being early on a project, had fomo, missed an entry, or are coping with losses. What makes your project unique? We are 100% community with a renounce contract. All work is done by community members. History of your project. We launched over 70+ days ago. What’s next for your project? Building the community, launching NFTs, and other utilities. What can your token be used for? It can be used to hodl and trade.

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Cope Coin (COPE) Kaynağı Resmi Websitesi

Cope Coin (COPE) Token Ekonomisi

Cope Coin (COPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!