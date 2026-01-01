Bugünkü Cratos Fiyatı

Bugünkü Cratos (CRTS) fiyatı $ 0,00009705 olup, son 24 saatte % 3,64 değişim gösterdi. Mevcut CRTS / USD dönüşüm oranı CRTS başına $ 0,00009705 şeklindedir.

Cratos, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.171.045 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 63,59B CRTS şeklindedir. Son 24 saat içinde CRTS, $ 0,0000967 (en düşük) ile $ 0,00010177 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00747511 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008621 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRTS, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%3,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cratos (CRTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,17M$ 6,17M $ 6,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,70M$ 9,70M $ 9,70M Dolaşım Arzı 63,59B 63,59B 63,59B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Cratos piyasa değeri $ 6,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRTS arzı 63,59B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,70M.