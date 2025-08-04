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Creator Fiyatı (SN98)

Listelenmedi

Creator (SN98) Canlı Fiyat Grafiği

$1,42
$1,42$1,42
+%4,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Creator (SN98) Fiyatı

Creator (SN98), şu anda 1,42 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 877,78K USD piyasa değerine sahiptir. SN98 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Creator Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,73
Creator 24 saatlik fiyat değişimi
615,35K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Creator (SN98) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Creator / USD fiyat değişimi, $ +0,064322.
Son 30 gün içerisinde, Creator / USD fiyat değişimi, $ -0,5061297480.
Son 60 gün içerisinde, Creator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Creator / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,064322+%4,73
30 Gün$ -0,5061297480-%35,64
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Creator (SN98) Fiyat Analizi

En güncel Creator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,43
$ 1,43$ 1,43

$ 3,87
$ 3,87$ 3,87

+%0,28

+%4,73

-%21,11

Creator (SN98) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 877,78K
$ 877,78K$ 877,78K

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615,35K
615,35K 615,35K

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Creator (SN98) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN98 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN98 / VND
37.367,3
1 SN98 / AUD
A$2,1868
1 SN98 / GBP
1,065
1 SN98 / EUR
1,2212
1 SN98 / USD
$1,42
1 SN98 / MYR
RM6,0066
1 SN98 / TRY
57,7514
1 SN98 / JPY
¥208,74
1 SN98 / ARS
ARS$1.926,727
1 SN98 / RUB
113,3728
1 SN98 / INR
124,4204
1 SN98 / IDR
Rp23.278,6848
1 SN98 / KRW
1.961,3182
1 SN98 / PHP
81,3376
1 SN98 / EGP
￡E.68,7564
1 SN98 / BRL
R$7,81
1 SN98 / CAD
C$1,9454
1 SN98 / BDT
172,9276
1 SN98 / NGN
2.164,6338
1 SN98 / UAH
59,2424
1 SN98 / VES
Bs174,66
1 SN98 / CLP
$1.370,3
1 SN98 / PKR
Rs402,4848
1 SN98 / KZT
766,729
1 SN98 / THB
฿45,9512
1 SN98 / TWD
NT$42,3302
1 SN98 / AED
د.إ5,2114
1 SN98 / CHF
Fr1,136
1 SN98 / HKD
HK$11,1328
1 SN98 / MAD
.د.م12,8652
1 SN98 / MXN
$26,6818
1 SN98 / PLN
5,2398
1 SN98 / RON
лв6,2196
1 SN98 / SEK
kr13,703
1 SN98 / BGN
лв2,3856
1 SN98 / HUF
Ft488,4658
1 SN98 / CZK
30,1324
1 SN98 / KWD
د.ك0,4331
1 SN98 / ILS
4,828