Bugünkü canlı Croakey fiyatı 0,00000527 USD. CROAK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CROAK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Croakey fiyatı 0,00000527 USD. CROAK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CROAK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Croakey (CROAK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-21 12:08:20 (UTC+8)

Croakey (CROAK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000521
$ 0,00000521$ 0,00000521
24 sa Düşük
$ 0,00000535
$ 0,00000535$ 0,00000535
24 sa Yüksek

$ 0,00000521
$ 0,00000521$ 0,00000521

$ 0,00000535
$ 0,00000535$ 0,00000535

$ 0,00009652
$ 0,00009652$ 0,00009652

$ 0,00000169
$ 0,00000169$ 0,00000169

-%0,03

-%0,18

-%4,83

-%4,83

Croakey (CROAK) canlı fiyatı $0,00000527. CROAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000521 ve en yüksek $ 0,00000535 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CROAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009652, en düşük fiyatı ise $ 0,00000169 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CROAK son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,18 ve son 7 günde -%4,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Croakey (CROAK) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 528,15K
$ 528,15K$ 528,15K

0,00
0,00 0,00

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Croakey piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROAK arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 528,15K.

Croakey (CROAK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Croakey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Croakey / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005912.
Son 60 gün içerisinde, Croakey / USD fiyat değişimi, $ +0,0000029100.
Son 90 gün içerisinde, Croakey / USD fiyat değişimi, $ +0,0000034743679799453408.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,18
30 Gün$ +0,0000005912+%11,22
60 Gün$ +0,0000029100+%55,22
90 Gün$ +0,0000034743679799453408+%193,49

Croakey (CROAK) Nedir?

Croakey is on a mission to become the #1 Frog. Through Croakey's we will show what is possible when a community comes together for one mission and vision.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Croakey (CROAK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Croakey Fiyat Tahmini (USD)

Croakey (CROAK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Croakey (CROAK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Croakey için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Croakey fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CROAK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Croakey (CROAK) Token Ekonomisi

Croakey (CROAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CROAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Croakey (CROAK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Croakey (CROAK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CROAK fiyatı, 0,00000527 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CROAK / USD güncel fiyatı nedir?
CROAK / USD güncel fiyatı $ 0,00000527. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Croakey varlığının piyasa değeri nedir?
CROAK piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CROAK arzı nedir?
Dolaşımdaki CROAK arzı, 0,00 USD.
CROAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CROAK, ATH fiyatı olan 0,00009652 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CROAK fiyatı (ATL) nedir?
CROAK, ATL fiyatı olan 0,00000169 USD değerine düştü.
CROAK işlem hacmi nedir?
CROAK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CROAK bu yıl daha da yükselir mi?
CROAK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CROAK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-21 12:08:20 (UTC+8)

