Croakey (CROAK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000521 24 sa Düşük $ 0,00000535 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009652 En Düşük Fiyat $ 0,00000169 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,83

Croakey (CROAK) canlı fiyatı $0,00000527. CROAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000521 ve en yüksek $ 0,00000535 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CROAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009652, en düşük fiyatı ise $ 0,00000169 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CROAK son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,18 ve son 7 günde -%4,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Croakey (CROAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 528,15K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0

Şu anki Croakey piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROAK arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 528,15K.