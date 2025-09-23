Bugünkü canlı Croatian Football Federation Token fiyatı 1,16 USD. VATRENI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VATRENI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Croatian Football Federation Token fiyatı 1,16 USD. VATRENI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VATRENI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Croatian Football Federation Token Logosu

Croatian Football Federation Token Fiyatı (VATRENI)

Listelenmedi

1 VATRENI / USD Canlı Fiyatı:

$1,16
$1,16$1,16
-%12,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:11:27 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
24 sa Düşük
$ 1,32
$ 1,32$ 1,32
24 sa Yüksek

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,32
$ 1,32$ 1,32

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

$ 0,050045
$ 0,050045$ 0,050045

-%0,01

-%12,25

-%11,71

-%11,71

Croatian Football Federation Token (VATRENI) canlı fiyatı $1,16. VATRENI, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,32 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VATRENI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,71, en düşük fiyatı ise $ 0,050045 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VATRENI son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,25 ve son 7 günde -%11,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Piyasa Bilgileri

$ 4,48M
$ 4,48M$ 4,48M

--
----

$ 24,92M
$ 24,92M$ 24,92M

3,86M
3,86M 3,86M

21.496.921,793765157
21.496.921,793765157 21.496.921,793765157

Şu anki Croatian Football Federation Token piyasa değeri $ 4,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VATRENI arzı 3,86M olup, toplam arzı 21496921.793765157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,92M.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Croatian Football Federation Token / USD fiyat değişimi, $ -0,161972671946201.
Son 30 gün içerisinde, Croatian Football Federation Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0778796160.
Son 60 gün içerisinde, Croatian Football Federation Token / USD fiyat değişimi, $ +0,8451470000.
Son 90 gün içerisinde, Croatian Football Federation Token / USD fiyat değişimi, $ +0,4813756172197386.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,161972671946201-%12,25
30 Gün$ -0,0778796160-%6,71
60 Gün$ +0,8451470000+%72,86
90 Gün$ +0,4813756172197386+%70,93

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Nedir?

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Croatian Football Federation Token Fiyat Tahmini (USD)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Croatian Football Federation Token (VATRENI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Croatian Football Federation Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Croatian Football Federation Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VATRENI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Token Ekonomisi

Croatian Football Federation Token (VATRENI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VATRENI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Croatian Football Federation Token (VATRENI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Croatian Football Federation Token (VATRENI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VATRENI fiyatı, 1,16 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VATRENI / USD güncel fiyatı nedir?
VATRENI / USD güncel fiyatı $ 1,16. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Croatian Football Federation Token varlığının piyasa değeri nedir?
VATRENI piyasa değeri $ 4,48M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VATRENI arzı nedir?
Dolaşımdaki VATRENI arzı, 3,86M USD.
VATRENI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VATRENI, ATH fiyatı olan 1,71 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VATRENI fiyatı (ATL) nedir?
VATRENI, ATL fiyatı olan 0,050045 USD değerine düştü.
VATRENI işlem hacmi nedir?
VATRENI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VATRENI bu yıl daha da yükselir mi?
VATRENI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VATRENI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:11:27 (UTC+8)

