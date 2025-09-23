Croatian Football Federation Token (VATRENI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 24 sa Düşük $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 24 sa Yüksek $ 1,32$ 1,32 $ 1,32 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,71$ 1,71 $ 1,71 En Düşük Fiyat $ 0,050045$ 0,050045 $ 0,050045 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,71

Croatian Football Federation Token (VATRENI) canlı fiyatı $1,16. VATRENI, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,32 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VATRENI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,71, en düşük fiyatı ise $ 0,050045 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VATRENI son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,25 ve son 7 günde -%11,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,48M$ 4,48M $ 4,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,92M$ 24,92M $ 24,92M Dolaşım Arzı 3,86M 3,86M 3,86M Toplam Arz 21.496.921,793765157 21.496.921,793765157 21.496.921,793765157

Şu anki Croatian Football Federation Token piyasa değeri $ 4,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VATRENI arzı 3,86M olup, toplam arzı 21496921.793765157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,92M.