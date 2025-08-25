Crome (CROME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,278373 $ 0,278373 $ 0,278373 24 sa Düşük $ 0,303686 $ 0,303686 $ 0,303686 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,278373$ 0,278373 $ 0,278373 24 sa Yüksek $ 0,303686$ 0,303686 $ 0,303686 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,322876$ 0,322876 $ 0,322876 En Düşük Fiyat $ 0,276724$ 0,276724 $ 0,276724 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Crome (CROME) canlı fiyatı $0,289866. CROME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,278373 ve en yüksek $ 0,303686 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CROME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,322876, en düşük fiyatı ise $ 0,276724 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CROME son bir saatte -%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Crome (CROME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 290,11K$ 290,11K $ 290,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 290,11K$ 290,11K $ 290,11K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Crome piyasa değeri $ 290,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROME arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 290,11K.