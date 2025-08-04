Cryptex Finance (CTX) Nedir?

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

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Cryptex Finance (CTX) Kaynağı Resmi Websitesi

Cryptex Finance (CTX) Token Ekonomisi

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