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Cryptex Finance Fiyatı (CTX)

Listelenmedi

Cryptex Finance (CTX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,62
$1,62$1,62
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cryptex Finance (CTX) Fiyatı

Cryptex Finance (CTX), şu anda 1,62 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,11M USD piyasa değerine sahiptir. CTX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cryptex Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,89
Cryptex Finance 24 saatlik fiyat değişimi
7,49M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cryptex Finance (CTX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cryptex Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,04562784.
Son 30 gün içerisinde, Cryptex Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,2271555900.
Son 60 gün içerisinde, Cryptex Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0620532900.
Son 90 gün içerisinde, Cryptex Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,1345748869965945.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04562784+%2,89
30 Gün$ +0,2271555900+%14,02
60 Gün$ -0,0620532900-%3,83
90 Gün$ -0,1345748869965945-%7,66

Cryptex Finance (CTX) Fiyat Analizi

En güncel Cryptex Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,57
$ 1,57$ 1,57

$ 1,87
$ 1,87$ 1,87

$ 44,13
$ 44,13$ 44,13

-%0,05

+%2,89

-%4,75

Cryptex Finance (CTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,11M
$ 12,11M$ 12,11M

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7,49M
7,49M 7,49M

Cryptex Finance (CTX) Nedir?

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

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Cryptex Finance (CTX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cryptex Finance (CTX) Token Ekonomisi

Cryptex Finance (CTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CTX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTX / VND
42.630,3
1 CTX / AUD
A$2,4948
1 CTX / GBP
1,215
1 CTX / EUR
1,3932
1 CTX / USD
$1,62
1 CTX / MYR
RM6,8526
1 CTX / TRY
65,8854
1 CTX / JPY
¥238,14
1 CTX / ARS
ARS$2.210,085
1 CTX / RUB
129,1788
1 CTX / INR
141,9768
1 CTX / IDR
Rp26.557,3728
1 CTX / KRW
2.240,6544
1 CTX / PHP
92,7936
1 CTX / EGP
￡E.78,4728
1 CTX / BRL
R$9,0882
1 CTX / CAD
C$2,2194
1 CTX / BDT
195,5664
1 CTX / NGN
2.458,269
1 CTX / UAH
66,825
1 CTX / VES
Bs199,26
1 CTX / CLP
$1.556,82
1 CTX / PKR
Rs453,6486
1 CTX / KZT
868,158
1 CTX / THB
฿52,5528
1 CTX / TWD
NT$48,357
1 CTX / AED
د.إ5,9454
1 CTX / CHF
Fr1,296
1 CTX / HKD
HK$12,7008
1 CTX / MAD
.د.م14,6286
1 CTX / MXN
$30,4884
1 CTX / PLN
5,9778
1 CTX / RON
лв7,0956
1 CTX / SEK
kr15,6492
1 CTX / BGN
лв2,7378
1 CTX / HUF
Ft557,2638
1 CTX / CZK
34,3926
1 CTX / KWD
د.ك0,4941
1 CTX / ILS
5,508