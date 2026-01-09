Bugünkü crypto guy Fiyatı

Bugünkü crypto guy (CRYPTO GUY) fiyatı $ 0,00022766 olup, son 24 saatte % 29,51 değişim gösterdi. Mevcut CRYPTO GUY / USD dönüşüm oranı CRYPTO GUY başına $ 0,00022766 şeklindedir.

crypto guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 216.116 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 950,00M CRYPTO GUY şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYPTO GUY, $ 0,00012961 (en düşük) ile $ 0,00025622 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00152308 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005421 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYPTO GUY, son bir saatte +%28,98 ve son 7 günde +%56,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

crypto guy (CRYPTO GUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 216,12K$ 216,12K $ 216,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 227,49K$ 227,49K $ 227,49K Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki crypto guy piyasa değeri $ 216,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRYPTO GUY arzı 950,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 227,49K.