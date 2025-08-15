RAIDER Hakkında Daha Fazla Bilgi

Crypto Raiders Fiyatı (RAIDER)

Crypto Raiders (RAIDER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00500862
$0,00500862$0,00500862
-%4,201D
Bugünkü Crypto Raiders (RAIDER) Fiyatı

Crypto Raiders (RAIDER), şu anda 0,00500862 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 161,84K USD piyasa değerine sahiptir. RAIDER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crypto Raiders Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,17
Crypto Raiders 24 saatlik fiyat değişimi
32,43M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RAIDER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RAIDER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Crypto Raiders (RAIDER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Crypto Raiders / USD fiyat değişimi, $ -0,000217994586864843.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Raiders / USD fiyat değişimi, $ +0,0012298225.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Raiders / USD fiyat değişimi, $ +0,0022661290.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Raiders / USD fiyat değişimi, $ +0,0014098696562159172.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000217994586864843-%4,17
30 Gün$ +0,0012298225+%24,55
60 Gün$ +0,0022661290+%45,24
90 Gün$ +0,0014098696562159172+%39,18

Crypto Raiders (RAIDER) Fiyat Analizi

En güncel Crypto Raiders fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0048701
$ 0,0048701$ 0,0048701

$ 0,00531767
$ 0,00531767$ 0,00531767

$ 13,54
$ 13,54$ 13,54

+%0,16

-%4,17

+%10,92

Crypto Raiders (RAIDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 161,84K
$ 161,84K$ 161,84K

--
----

32,43M
32,43M 32,43M

Crypto Raiders (RAIDER) Nedir?

RAIDER is the governance and value token for the Crypto Raiders P2E game on Polygon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Crypto Raiders (RAIDER) Token Ekonomisi

Crypto Raiders (RAIDER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIDER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

