Bugünkü canlı Crypto Rug Muncher fiyatı 0,00024436 USD. CRM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CRM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CRM Hakkında Daha Fazla Bilgi

CRM Fiyat Bilgileri

CRM Nedir

CRM Resmi Websitesi

CRM Token Ekonomisi

CRM Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Crypto Rug Muncher Logosu

Crypto Rug Muncher Fiyatı (CRM)

Listelenmedi

1 CRM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00024434
$0,00024434
+%10,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:04:20 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00020884
$ 0,00020884
24 sa Düşük
$ 0,00024684
$ 0,00024684
24 sa Yüksek

$ 0,00020884
$ 0,00020884

$ 0,00024684
$ 0,00024684

$ 0,00054544
$ 0,00054544

$ 0,0001856
$ 0,0001856

-%0,66

+%9,73

-%10,57

-%10,57

Crypto Rug Muncher (CRM) canlı fiyatı $0,00024436. CRM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020884 ve en yüksek $ 0,00024684 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00054544, en düşük fiyatı ise $ 0,0001856 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRM son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,73 ve son 7 günde -%10,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Crypto Rug Muncher (CRM) Piyasa Bilgileri

$ 237,31K
$ 237,31K

--
--

$ 237,31K
$ 237,31K

999,92M
999,92M

999.917.064,6189524
999.917.064,6189524

Şu anki Crypto Rug Muncher piyasa değeri $ 237,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRM arzı 999,92M olup, toplam arzı 999917064.6189524. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 237,31K.

Crypto Rug Muncher (CRM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Crypto Rug Muncher / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Rug Muncher / USD fiyat değişimi, $ -0,0000925573.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Rug Muncher / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Rug Muncher / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%9,73
30 Gün$ -0,0000925573-%37,87
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Crypto Rug Muncher (CRM) Nedir?

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Crypto Rug Muncher (CRM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Crypto Rug Muncher Fiyat Tahmini (USD)

Crypto Rug Muncher (CRM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Crypto Rug Muncher (CRM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Crypto Rug Muncher için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Crypto Rug Muncher fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CRM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Crypto Rug Muncher (CRM) Token Ekonomisi

Crypto Rug Muncher (CRM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Crypto Rug Muncher (CRM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Crypto Rug Muncher (CRM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CRM fiyatı, 0,00024436 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CRM / USD güncel fiyatı nedir?
CRM / USD güncel fiyatı $ 0,00024436. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Crypto Rug Muncher varlığının piyasa değeri nedir?
CRM piyasa değeri $ 237,31K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CRM arzı nedir?
Dolaşımdaki CRM arzı, 999,92M USD.
CRM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CRM, ATH fiyatı olan 0,00054544 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CRM fiyatı (ATL) nedir?
CRM, ATL fiyatı olan 0,0001856 USD değerine düştü.
CRM işlem hacmi nedir?
CRM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CRM bu yıl daha da yükselir mi?
CRM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CRM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:04:20 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.743,23

$3.323,96

$157,32

$0,9998

$2,2393

$101.743,23

$3.323,96

$157,32

$2,2393

$0,16479

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,25688

$1,3603

$0,0000000000000000000000000284

$0,0000000034234

$0,000000000215

