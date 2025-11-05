CryptoAutos (AUTOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0024728 $ 0,0024728 $ 0,0024728 24 sa Düşük $ 0,00286016 $ 0,00286016 $ 0,00286016 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0024728$ 0,0024728 $ 0,0024728 24 sa Yüksek $ 0,00286016$ 0,00286016 $ 0,00286016 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,07346$ 0,07346 $ 0,07346 En Düşük Fiyat $ 0,00239245$ 0,00239245 $ 0,00239245 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,51

CryptoAutos (AUTOS) canlı fiyatı $0,00254158. AUTOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0024728 ve en yüksek $ 0,00286016 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUTOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,07346, en düşük fiyatı ise $ 0,00239245 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUTOS son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,13 ve son 7 günde -%38,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CryptoAutos (AUTOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,54M$ 2,54M $ 2,54M Dolaşım Arzı 740,54M 740,54M 740,54M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CryptoAutos piyasa değeri $ 1,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUTOS arzı 740,54M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,54M.