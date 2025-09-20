Bugünkü canlı CryptoPeso fiyatı 0,089134 USD. CRP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CRP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı CryptoPeso fiyatı 0,089134 USD. CRP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CRP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CryptoPeso Logosu

CryptoPeso Fiyatı (CRP)

Listelenmedi

1 CRP / USD Canlı Fiyatı:

$0,089053
-%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
CryptoPeso (CRP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:50:15 (UTC+8)

CryptoPeso (CRP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,088186
24 sa Düşük
$ 0,093657
24 sa Yüksek

$ 0,088186
$ 0,093657
$ 0,093657
$ 0,088186
-%0,60

-%3,81

--

--

CryptoPeso (CRP) canlı fiyatı $0,089134. CRP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,088186 ve en yüksek $ 0,093657 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,093657, en düşük fiyatı ise $ 0,088186 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRP son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CryptoPeso (CRP) Piyasa Bilgileri

$ 2,05M
--
$ 2,05M
23,00M
23.000.000,0
Şu anki CryptoPeso piyasa değeri $ 2,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRP arzı 23,00M olup, toplam arzı 23000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,05M.

CryptoPeso (CRP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CryptoPeso / USD fiyat değişimi, $ -0,00353439652573334.
Son 30 gün içerisinde, CryptoPeso / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CryptoPeso / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CryptoPeso / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00353439652573334-%3,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CryptoPeso (CRP) Nedir?

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project. CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

CryptoPeso (CRP) Kaynağı

Resmi Websitesi

CryptoPeso Fiyat Tahmini (USD)

CryptoPeso (CRP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CryptoPeso (CRP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CryptoPeso için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CryptoPeso fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

CryptoPeso (CRP) Token Ekonomisi

CryptoPeso (CRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CryptoPeso (CRP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CryptoPeso (CRP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CRP fiyatı, 0,089134 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CRP / USD güncel fiyatı nedir?
CRP / USD güncel fiyatı $ 0,089134. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CryptoPeso varlığının piyasa değeri nedir?
CRP piyasa değeri $ 2,05M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CRP arzı nedir?
Dolaşımdaki CRP arzı, 23,00M USD.
CRP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CRP, ATH fiyatı olan 0,093657 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CRP fiyatı (ATL) nedir?
CRP, ATL fiyatı olan 0,088186 USD değerine düştü.
CRP işlem hacmi nedir?
CRP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CRP bu yıl daha da yükselir mi?
CRP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CRP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:50:15 (UTC+8)

