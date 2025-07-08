CV3 Fiyatı (CV3AI)
CV3 (CV3AI), şu anda 0,00024968 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 247,27K USD piyasa değerine sahiptir. CV3AI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, CV3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CV3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CV3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CV3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%18,83
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CV3 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,17
-%18,83
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility. It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting. 🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences. Enhances your résumé using AI to better match each role. Scores and ranks jobs by match quality. Applies on your behalf (with approval). Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain. Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs 1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé 🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally. Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching. Generates shortlists of matched, verified résumés. Automates outreach and applicant tracking. Prevents fraud with on-chain résumé authentication. Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients 🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring: Tamper-proof work history AI-generated trust scores Resume + job matching audits Decentralized professional identity 💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base) Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai) Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CV3AI / VND
₫6,5703292
|1 CV3AI / AUD
A$0,0003820104
|1 CV3AI / GBP
￡0,0001822664
|1 CV3AI / EUR
€0,000212228
|1 CV3AI / USD
$0,00024968
|1 CV3AI / MYR
RM0,0010561464
|1 CV3AI / TRY
₺0,0099872
|1 CV3AI / JPY
¥0,0362036
|1 CV3AI / RUB
₽0,0196473192
|1 CV3AI / INR
₹0,0214200472
|1 CV3AI / IDR
Rp4,0270962104
|1 CV3AI / KRW
₩0,3410928416
|1 CV3AI / PHP
₱0,0140769584
|1 CV3AI / EGP
￡E.0,0123991088
|1 CV3AI / BRL
R$0,0013682464
|1 CV3AI / CAD
C$0,0003395648
|1 CV3AI / BDT
৳0,0304909216
|1 CV3AI / NGN
₦0,381773204
|1 CV3AI / UAH
₴0,0104291336
|1 CV3AI / VES
Bs0,02771448
|1 CV3AI / CLP
$0,23494888
|1 CV3AI / PKR
Rs0,0708292224
|1 CV3AI / KZT
₸0,1297037664
|1 CV3AI / THB
฿0,0081096064
|1 CV3AI / TWD
NT$0,007253204
|1 CV3AI / AED
د.إ0,0009163256
|1 CV3AI / CHF
Fr0,0001972472
|1 CV3AI / HKD
HK$0,0019574912
|1 CV3AI / MAD
.د.م0,0022421264
|1 CV3AI / MXN
$0,0046490416
|1 CV3AI / PLN
zł0,0009013448
|1 CV3AI / RON
лв0,001073624
|1 CV3AI / SEK
kr0,00237196
|1 CV3AI / BGN
лв0,0004144688
|1 CV3AI / HUF
Ft0,0850110464
|1 CV3AI / CZK
Kč0,0052382864
|1 CV3AI / KWD
د.ك0,0000761524
|1 CV3AI / ILS
₪0,0008339312