CV3 (CV3AI) Nedir?

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility. It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting. 🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences. Enhances your résumé using AI to better match each role. Scores and ranks jobs by match quality. Applies on your behalf (with approval). Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain. Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs 1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé 🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally. Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching. Generates shortlists of matched, verified résumés. Automates outreach and applicant tracking. Prevents fraud with on-chain résumé authentication. Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients 🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring: Tamper-proof work history AI-generated trust scores Resume + job matching audits Decentralized professional identity 💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base) Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai) Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CV3 (CV3AI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CV3 (CV3AI) Token Ekonomisi

CV3 (CV3AI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CV3AI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!