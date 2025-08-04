CyberDEX (CYDX) Nedir?

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

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CyberDEX (CYDX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CyberDEX (CYDX) Token Ekonomisi

CyberDEX (CYDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CYDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!