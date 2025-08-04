CYI by Virtuals (CYI) Nedir?

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

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CYI by Virtuals (CYI) Kaynağı Resmi Websitesi

CYI by Virtuals (CYI) Token Ekonomisi

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