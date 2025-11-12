Bugünkü CZ Guardian Fiyatı

Bugünkü CZ Guardian (GUARD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,61 değişim gösterdi. Mevcut GUARD / USD dönüşüm oranı GUARD başına -- şeklindedir.

CZ Guardian, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.300,1 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GUARD şeklindedir. Son 24 saat içinde GUARD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00245186 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUARD, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde +%1,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CZ Guardian (GUARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,30K$ 8,30K $ 8,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,30K$ 8,30K $ 8,30K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CZ Guardian piyasa değeri $ 8,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUARD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,30K.