Daddy Doge (DADDYDOGE) Nedir?

Daddy Doge is a deflationary token that acts as a store of value on the binance smart chain. Each transaction has a unique tax that distributes tokens to holders, adds liquidity to the pool and increases funds in the marketing wallet.

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Daddy Doge (DADDYDOGE) Kaynağı Resmi Websitesi

Daddy Doge (DADDYDOGE) Token Ekonomisi

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