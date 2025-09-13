DADI Insight Token (DIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 13,18 24 sa Yüksek $ 14,21 Tüm Zamanların En Yükseği $ 14,36 En Düşük Fiyat $ 13,18 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,00 Fiyat Değişimi (7 G) --

DADI Insight Token (DIT) canlı fiyatı $13,64. DIT, son 24 saat içinde en düşük $ 13,18 ve en yüksek $ 14,21 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 14,36, en düşük fiyatı ise $ 13,18 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIT son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DADI Insight Token (DIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,50M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,46M Dolaşım Arzı 550,18K Toplam Arz 1.500.000,0

Şu anki DADI Insight Token piyasa değeri $ 7,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIT arzı 550,18K olup, toplam arzı 1500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,46M.