DARK Fiyatı (DARK)
DARK (DARK), şu anda 0,00002277 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 22,22K USD piyasa değerine sahiptir. DARK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DARK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DARK / USD fiyat değişimi, $ +0,0000002976.
Son 60 gün içerisinde, DARK / USD fiyat değişimi, $ -0,0000116046.
Son 90 gün içerisinde, DARK / USD fiyat değişimi, $ -0,00000806138285630616.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,08
|30 Gün
|$ +0,0000002976
|+%1,31
|60 Gün
|$ -0,0000116046
|-%50,96
|90 Gün
|$ -0,00000806138285630616
|-%26,14
En güncel DARK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%1,08
-%6,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DARK is a revolutionary token that achieved the prestigious first place in the BlumMemePad Best Token Competition. Built on the powerful and scalable TON blockchain, DARK is more than just a cryptocurrency – it represents the next generation of digital assets, designed to create a unique ecosystem for its holders. The DARK token provides users with exclusive access to premium channels, private communities, and high-value events tailored for enthusiasts and investors. Whether you’re looking to connect with industry leaders, unlock premium insights, or participate in cutting-edge developments, DARK is your gateway to an unparalleled experience. With its foundation in the TON network, DARK benefits from lightning-fast transactions, robust security, and a highly decentralized infrastructure. This ensures seamless utility, making the token ideal for a variety of use cases within its ecosystem and beyond. Join the growing DARK community and become part of a movement redefining the future of token-based access. Stay ahead with DARK – where innovation meets exclusivity.
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|1 DARK / VND
₫0,59919255
|1 DARK / AUD
A$0,0000350658
|1 DARK / GBP
￡0,0000170775
|1 DARK / EUR
€0,0000195822
|1 DARK / USD
$0,00002277
|1 DARK / MYR
RM0,0000963171
|1 DARK / TRY
₺0,0009260559
|1 DARK / JPY
¥0,00334719
|1 DARK / ARS
ARS$0,0304817436
|1 DARK / RUB
₽0,0018243324
|1 DARK / INR
₹0,0019960182
|1 DARK / IDR
Rp0,3732786288
|1 DARK / KRW
₩0,0316689714
|1 DARK / PHP
₱0,0013097304
|1 DARK / EGP
￡E.0,0011025234
|1 DARK / BRL
R$0,000125235
|1 DARK / CAD
C$0,0000311949
|1 DARK / BDT
৳0,0027768015
|1 DARK / NGN
₦0,0348164685
|1 DARK / UAH
₴0,000949509
|1 DARK / VES
Bs0,00286902
|1 DARK / CLP
$0,02199582
|1 DARK / PKR
Rs0,0064502856
|1 DARK / KZT
₸0,0122484384
|1 DARK / THB
฿0,0007372926
|1 DARK / TWD
NT$0,0006821892
|1 DARK / AED
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Kč0,0004834071
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