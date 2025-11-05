Darkbet (DARKBET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007158 $ 0,00007158 $ 0,00007158 24 sa Düşük $ 0,00008372 $ 0,00008372 $ 0,00008372 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007158$ 0,00007158 $ 0,00007158 24 sa Yüksek $ 0,00008372$ 0,00008372 $ 0,00008372 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00228954$ 0,00228954 $ 0,00228954 En Düşük Fiyat $ 0,00007158$ 0,00007158 $ 0,00007158 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%73,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%73,37

Darkbet (DARKBET) canlı fiyatı $0,00007399. DARKBET, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007158 ve en yüksek $ 0,00008372 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DARKBET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00228954, en düşük fiyatı ise $ 0,00007158 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DARKBET son bir saatte -%7,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,61 ve son 7 günde -%73,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Darkbet (DARKBET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,96K$ 73,96K $ 73,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,96K$ 73,96K $ 73,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Darkbet piyasa değeri $ 73,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARKBET arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,96K.