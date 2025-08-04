SN13 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Data Universe Fiyatı (SN13)

Listelenmedi

Data Universe (SN13) Canlı Fiyat Grafiği

$6,14
$6,14$6,14
+%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Data Universe (SN13) Fiyatı

Data Universe (SN13), şu anda 6,14 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,45M USD piyasa değerine sahiptir. SN13 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Data Universe Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,99
Data Universe 24 saatlik fiyat değişimi
2,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Data Universe (SN13) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Data Universe / USD fiyat değişimi, $ +0,120061.
Son 30 gün içerisinde, Data Universe / USD fiyat değişimi, $ -0,9604286240.
Son 60 gün içerisinde, Data Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Data Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,120061+%1,99
30 Gün$ -0,9604286240-%15,64
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Data Universe (SN13) Fiyat Analizi

En güncel Data Universe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,98
$ 5,98$ 5,98

$ 6,18
$ 6,18$ 6,18

$ 13,36
$ 13,36$ 13,36

-%0,02

+%1,99

-%21,70

Data Universe (SN13) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,45M
$ 12,45M$ 12,45M

--
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2,03M
2,03M 2,03M

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Data Universe (SN13) Kaynağı

Resmi Websitesi

Data Universe (SN13) Token Ekonomisi

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SN13 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN13 / VND
161.574,1
1 SN13 / AUD
A$9,4556
1 SN13 / GBP
4,605
1 SN13 / EUR
5,2804
1 SN13 / USD
$6,14
1 SN13 / MYR
RM25,9722
1 SN13 / TRY
249,7138
1 SN13 / JPY
¥902,58
1 SN13 / ARS
ARS$8.376,495
1 SN13 / RUB
489,6036
1 SN13 / INR
538,1096
1 SN13 / IDR
Rp100.655,7216
1 SN13 / KRW
8.492,3568
1 SN13 / PHP
351,6992
1 SN13 / EGP
￡E.297,4216
1 SN13 / BRL
R$34,4454
1 SN13 / CAD
C$8,4118
1 SN13 / BDT
741,2208
1 SN13 / NGN
9.317,143
1 SN13 / UAH
253,275
1 SN13 / VES
Bs755,22
1 SN13 / CLP
$5.900,54
1 SN13 / PKR
Rs1.719,3842
1 SN13 / KZT
3.290,426
1 SN13 / THB
฿199,1816
1 SN13 / TWD
NT$183,279
1 SN13 / AED
د.إ22,5338
1 SN13 / CHF
Fr4,912
1 SN13 / HKD
HK$48,1376
1 SN13 / MAD
.د.م55,4442
1 SN13 / MXN
$115,5548
1 SN13 / PLN
22,6566
1 SN13 / RON
лв26,8932
1 SN13 / SEK
kr59,3124
1 SN13 / BGN
лв10,3766
1 SN13 / HUF
Ft2.112,0986
1 SN13 / CZK
130,3522
1 SN13 / KWD
د.ك1,8727
1 SN13 / ILS
20,876