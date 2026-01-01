Bugünkü DATBOI Fiyatı

Bugünkü DATBOI (DATBOI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,89 değişim gösterdi. Mevcut DATBOI / USD dönüşüm oranı DATBOI başına $ 0 şeklindedir.

DATBOI, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.749 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,00M DATBOI şeklindedir. Son 24 saat içinde DATBOI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00169819 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DATBOI, son bir saatte -%0,47 ve son 7 günde -%58,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DATBOI (DATBOI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,75K$ 157,75K $ 157,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,75K$ 157,75K $ 157,75K Dolaşım Arzı 420,00M 420,00M 420,00M Toplam Arz 420.000.000,0 420.000.000,0 420.000.000,0

