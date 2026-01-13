Bugünkü DEAD Fiyatı

Bugünkü DEAD (DEAD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,50 değişim gösterdi. Mevcut DEAD / USD dönüşüm oranı DEAD başına $ 0 şeklindedir.

DEAD, şu anda piyasa değeri açısından $ 43.575 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 113,83M DEAD şeklindedir. Son 24 saat içinde DEAD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00495094 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEAD, son bir saatte -%5,33 ve son 7 günde -%34,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEAD (DEAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,58K$ 43,58K $ 43,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,58K$ 43,58K $ 43,58K Dolaşım Arzı 113,83M 113,83M 113,83M Toplam Arz 113.825.198,9259496 113.825.198,9259496 113.825.198,9259496

Şu anki DEAD piyasa değeri $ 43,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEAD arzı 113,83M olup, toplam arzı 113825198.9259496. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,58K.