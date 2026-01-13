Bugünkü DEBT Fiyatı

Bugünkü DEBT ($DEBT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1.29 değişim gösterdi. Mevcut $DEBT / USD dönüşüm oranı $DEBT başına $ 0 şeklindedir.

DEBT, şu anda piyasa değeri açısından $ 77,158 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 760.20M $DEBT şeklindedir. Son 24 saat içinde $DEBT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $DEBT, son bir saatte -0.95% ve son 7 günde +2.95% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEBT ($DEBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77.16K$ 77.16K $ 77.16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94.75K$ 94.75K $ 94.75K Dolaşım Arzı 760.20M 760.20M 760.20M Toplam Arz 933,532,192.906519 933,532,192.906519 933,532,192.906519

Şu anki DEBT piyasa değeri $ 77.16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $DEBT arzı 760.20M olup, toplam arzı 933532192.906519. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94.75K.