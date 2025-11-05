DebtCoin (DEBT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03468763 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%31,86 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,74

DebtCoin (DEBT) canlı fiyatı --. DEBT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03468763, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEBT son bir saatte +%0,88 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,86 ve son 7 günde +%0,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DebtCoin (DEBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 202,46K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 202,46K Dolaşım Arzı 979,20M Toplam Arz 979.201.284,015224

Şu anki DebtCoin piyasa değeri $ 202,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEBT arzı 979,20M olup, toplam arzı 979201284.015224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 202,46K.