Decentralized ETF Fiyatı (DETF)

1 DETF / USD Canlı Fiyatı:

$0,00035947
$0,00035947
+%0,201D
Decentralized ETF (DETF) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:49 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00035736
$ 0,00035736
24 sa Düşük
$ 0,00036119
$ 0,00036119
24 sa Yüksek

$ 0,00035736
$ 0,00035736

$ 0,00036119
$ 0,00036119

$ 0,190554
$ 0,190554

$ 0,00035736
$ 0,00035736

--

+%0,30

-%8,76

-%8,76

Decentralized ETF (DETF) canlı fiyatı $0,00035947. DETF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00035736 ve en yüksek $ 0,00036119 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DETF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,190554, en düşük fiyatı ise $ 0,00035736 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DETF son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,30 ve son 7 günde -%8,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Decentralized ETF (DETF) Piyasa Bilgileri

$ 35,95K
$ 35,95K

--
--

$ 35,95K
$ 35,95K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki Decentralized ETF piyasa değeri $ 35,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DETF arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,95K.

Decentralized ETF (DETF) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Decentralized ETF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Decentralized ETF / USD fiyat değişimi, $ -0,0003092575.
Son 60 gün içerisinde, Decentralized ETF / USD fiyat değişimi, $ -0,0003247002.
Son 90 gün içerisinde, Decentralized ETF / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,30
30 Gün$ -0,0003092575-%86,03
60 Gün$ -0,0003247002-%90,32
90 Gün$ 0--

Decentralized ETF (DETF) Nedir?

Get access to multiple cryptocurrencies at once and benefit from their performance through one unique token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Decentralized ETF (DETF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Decentralized ETF Fiyat Tahmini (USD)

Decentralized ETF (DETF) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Decentralized ETF (DETF) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Decentralized ETF için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Decentralized ETF fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DETF Varlığından Yerel Para Birimlerine

Decentralized ETF (DETF) Token Ekonomisi

Decentralized ETF (DETF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DETF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Decentralized ETF (DETF) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Decentralized ETF (DETF) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DETF fiyatı, 0,00035947 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DETF / USD güncel fiyatı nedir?
DETF / USD güncel fiyatı $ 0,00035947. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Decentralized ETF varlığının piyasa değeri nedir?
DETF piyasa değeri $ 35,95K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DETF arzı nedir?
Dolaşımdaki DETF arzı, 100,00M USD.
DETF için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DETF, ATH fiyatı olan 0,190554 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DETF fiyatı (ATL) nedir?
DETF, ATL fiyatı olan 0,00035736 USD değerine düştü.
DETF işlem hacmi nedir?
DETF için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DETF bu yıl daha da yükselir mi?
DETF piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DETF fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:49 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.