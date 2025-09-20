Decentralized ETF (DETF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00035736 $ 0,00035736 $ 0,00035736 24 sa Düşük $ 0,00036119 $ 0,00036119 $ 0,00036119 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00035736$ 0,00035736 $ 0,00035736 24 sa Yüksek $ 0,00036119$ 0,00036119 $ 0,00036119 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,190554$ 0,190554 $ 0,190554 En Düşük Fiyat $ 0,00035736$ 0,00035736 $ 0,00035736 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,76

Decentralized ETF (DETF) canlı fiyatı $0,00035947. DETF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00035736 ve en yüksek $ 0,00036119 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DETF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,190554, en düşük fiyatı ise $ 0,00035736 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DETF son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,30 ve son 7 günde -%8,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Decentralized ETF (DETF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,95K$ 35,95K $ 35,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,95K$ 35,95K $ 35,95K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Decentralized ETF piyasa değeri $ 35,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DETF arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,95K.