Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00542142 $ 0,00542142 $ 0,00542142 24 sa Düşük $ 0,00728299 $ 0,00728299 $ 0,00728299 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00542142$ 0,00542142 $ 0,00542142 24 sa Yüksek $ 0,00728299$ 0,00728299 $ 0,00728299 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00728299$ 0,00728299 $ 0,00728299 En Düşük Fiyat $ 0,00542142$ 0,00542142 $ 0,00542142 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%18,17 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Decentralized Gaming Network (DGN) canlı fiyatı $0,00728553. DGN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00542142 ve en yüksek $ 0,00728299 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DGN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00728299, en düşük fiyatı ise $ 0,00542142 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DGN son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%18,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Decentralized Gaming Network (DGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 728,55K$ 728,55K $ 728,55K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Decentralized Gaming Network piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DGN arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 728,55K.