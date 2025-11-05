BorsaDEX+
Bugünkü canlı Decentralized Retirement Account fiyatı 0,00002003 USD. DRA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DRA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Decentralized Retirement Account fiyatı 0,00002003 USD. DRA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DRA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DRA Hakkında Daha Fazla Bilgi

DRA Fiyat Bilgileri

DRA Nedir

DRA Resmi Websitesi

DRA Token Ekonomisi

DRA Fiyat Tahmini

Decentralized Retirement Account Logosu

Decentralized Retirement Account Fiyatı (DRA)

Listelenmedi

1 DRA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,301D
mexc
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Canlı Fiyat Grafiği
Decentralized Retirement Account (DRA) Fiyat Bilgileri (USD)

Decentralized Retirement Account (DRA) canlı fiyatı $0,00002003. DRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001861 ve en yüksek $ 0,00002083 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0054863, en düşük fiyatı ise $ 0,00001861 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRA son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,37 ve son 7 günde -%19,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Şu anki Decentralized Retirement Account piyasa değeri $ 20,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRA arzı 999,44M olup, toplam arzı 999439617.865528. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,17K.

Decentralized Retirement Account (DRA) Nedir?

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Decentralized Retirement Account Fiyat Tahmini (USD)

Decentralized Retirement Account (DRA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Decentralized Retirement Account (DRA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Decentralized Retirement Account için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Decentralized Retirement Account fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Decentralized Retirement Account (DRA) Token Ekonomisi

Decentralized Retirement Account (DRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Decentralized Retirement Account (DRA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Decentralized Retirement Account (DRA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DRA fiyatı, 0,00002003 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DRA / USD güncel fiyatı nedir?
DRA / USD güncel fiyatı $ 0,00002003. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Decentralized Retirement Account varlığının piyasa değeri nedir?
DRA piyasa değeri $ 20,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DRA arzı nedir?
Dolaşımdaki DRA arzı, 999,44M USD.
DRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DRA, ATH fiyatı olan 0,0054863 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DRA fiyatı (ATL) nedir?
DRA, ATL fiyatı olan 0,00001861 USD değerine düştü.
DRA işlem hacmi nedir?
DRA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DRA bu yıl daha da yükselir mi?
DRA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DRA fiyat tahminine göz atın.
