Decentralized Retirement Account (DRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001861 $ 0,00001861 $ 0,00001861 24 sa Düşük $ 0,00002083 $ 0,00002083 $ 0,00002083 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001861$ 0,00001861 $ 0,00001861 24 sa Yüksek $ 0,00002083$ 0,00002083 $ 0,00002083 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0054863$ 0,0054863 $ 0,0054863 En Düşük Fiyat $ 0,00001861$ 0,00001861 $ 0,00001861 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,20

Decentralized Retirement Account (DRA) canlı fiyatı $0,00002003. DRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001861 ve en yüksek $ 0,00002083 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0054863, en düşük fiyatı ise $ 0,00001861 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRA son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,37 ve son 7 günde -%19,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Decentralized Retirement Account (DRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,17K$ 20,17K $ 20,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,17K$ 20,17K $ 20,17K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Toplam Arz 999.439.617,865528 999.439.617,865528 999.439.617,865528

Şu anki Decentralized Retirement Account piyasa değeri $ 20,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRA arzı 999,44M olup, toplam arzı 999439617.865528. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,17K.