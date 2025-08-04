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Decentralized Social Fiyatı (DESO)

Listelenmedi

Decentralized Social (DESO) Canlı Fiyat Grafiği

$4.18
$4.18$4.18
+1.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Decentralized Social (DESO) Fiyatı

Decentralized Social (DESO), şu anda 4.18 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44.03M USD piyasa değerine sahiptir. DESO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Decentralized Social Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.08%
Decentralized Social 24 saatlik fiyat değişimi
10.53M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Decentralized Social (DESO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ +0.04470895.
Son 30 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ +0.2980126820.
Son 60 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ +0.2339646320.
Son 90 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ -1.716724993923845.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04470895+1.08%
30 Gün$ +0.2980126820+7.13%
60 Gün$ +0.2339646320+5.60%
90 Gün$ -1.716724993923845-29.11%

Decentralized Social (DESO) Fiyat Analizi

En güncel Decentralized Social fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.13
$ 4.13$ 4.13

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

-0.05%

+1.08%

+0.28%

Decentralized Social (DESO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44.03M
$ 44.03M$ 44.03M

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10.53M
10.53M 10.53M

Decentralized Social (DESO) Nedir?

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Decentralized Social (DESO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Decentralized Social (DESO) Token Ekonomisi

Decentralized Social (DESO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DESO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DESO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DESO / VND
109,996.7
1 DESO / AUD
A$6.4372
1 DESO / GBP
3.135
1 DESO / EUR
3.5948
1 DESO / USD
$4.18
1 DESO / MYR
RM17.6814
1 DESO / TRY
170.0006
1 DESO / JPY
¥614.46
1 DESO / ARS
ARS$5,702.565
1 DESO / RUB
333.3132
1 DESO / INR
366.3352
1 DESO / IDR
Rp68,524.5792
1 DESO / KRW
5,781.4416
1 DESO / PHP
239.4304
1 DESO / EGP
￡E.202.4792
1 DESO / BRL
R$23.4498
1 DESO / CAD
C$5.7266
1 DESO / BDT
504.6096
1 DESO / NGN
6,342.941
1 DESO / UAH
172.425
1 DESO / VES
Bs514.14
1 DESO / CLP
$4,016.98
1 DESO / PKR
Rs1,170.5254
1 DESO / KZT
2,240.062
1 DESO / THB
฿135.5992
1 DESO / TWD
NT$124.773
1 DESO / AED
د.إ15.3406
1 DESO / CHF
Fr3.344
1 DESO / HKD
HK$32.7712
1 DESO / MAD
.د.م37.7454
1 DESO / MXN
$78.6676
1 DESO / PLN
15.4242
1 DESO / RON
лв18.3084
1 DESO / SEK
kr40.3788
1 DESO / BGN
лв7.0642
1 DESO / HUF
Ft1,437.8782
1 DESO / CZK
88.7414
1 DESO / KWD
د.ك1.2749
1 DESO / ILS
14.212