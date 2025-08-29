DeFAI Fiyatı (DEFAI)
+%0,34
+%2,17
-%1,17
-%1,17
DeFAI (DEFAI) canlı fiyatı $0,00007847. DEFAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007499 ve en yüksek $ 0,00007943 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00974805, en düşük fiyatı ise $ 0,00007176 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DEFAI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,17 ve son 7 günde -%1,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki DeFAI piyasa değeri $ 72,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEFAI arzı 927,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,59K.
Gün içerisinde, DeFAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DeFAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000196493.
Son 60 gün içerisinde, DeFAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000329571.
Son 90 gün içerisinde, DeFAI / USD fiyat değişimi, $ -0,00014865145576977681.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,17
|30 Gün
|$ -0,0000196493
|-%25,04
|60 Gün
|$ -0,0000329571
|-%41,99
|90 Gün
|$ -0,00014865145576977681
|-%65,45
DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
DeFAI (DEFAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DeFAI (DEFAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DeFAI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
DeFAI fiyat tahminini hemen kontrol edin!
DeFAI (DEFAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEFAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
|08-28 16:50:00
|Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
|08-28 15:25:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
|08-28 05:13:00
|Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.