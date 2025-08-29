DeFAI (DEFAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007499 $ 0,00007499 $ 0,00007499 24 sa Düşük $ 0,00007943 $ 0,00007943 $ 0,00007943 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007499$ 0,00007499 $ 0,00007499 24 sa Yüksek $ 0,00007943$ 0,00007943 $ 0,00007943 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00974805$ 0,00974805 $ 0,00974805 En Düşük Fiyat $ 0,00007176$ 0,00007176 $ 0,00007176 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,17

DeFAI (DEFAI) canlı fiyatı $0,00007847. DEFAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007499 ve en yüksek $ 0,00007943 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00974805, en düşük fiyatı ise $ 0,00007176 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEFAI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,17 ve son 7 günde -%1,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeFAI (DEFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,86K$ 72,86K $ 72,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,59K$ 78,59K $ 78,59K Dolaşım Arzı 927,05M 927,05M 927,05M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DeFAI piyasa değeri $ 72,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEFAI arzı 927,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,59K.