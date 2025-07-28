DeFiGeek Community Japan Fiyatı (TXJP)
DeFiGeek Community Japan (TXJP), şu anda 31,56 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,63M USD piyasa değerine sahiptir. TXJP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DeFiGeek Community Japan / USD fiyat değişimi, $ -0,26168582642803.
Son 30 gün içerisinde, DeFiGeek Community Japan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DeFiGeek Community Japan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DeFiGeek Community Japan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,26168582642803
|-%0,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DeFiGeek Community Japan fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,31
-%0,82
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.
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|1 TXJP / VND
₫830.501,4
|1 TXJP / AUD
A$47,9712
|1 TXJP / GBP
￡23,3544
|1 TXJP / EUR
€26,826
|1 TXJP / USD
$31,56
|1 TXJP / MYR
RM133,1832
|1 TXJP / TRY
₺1.279,4424
|1 TXJP / JPY
¥4.639,32
|1 TXJP / ARS
ARS$40.101,3984
|1 TXJP / RUB
₽2.497,974
|1 TXJP / INR
₹2.728,6776
|1 TXJP / IDR
Rp517.376,9664
|1 TXJP / KRW
₩43.531,0236
|1 TXJP / PHP
₱1.800,8136
|1 TXJP / EGP
￡E.1.548,6492
|1 TXJP / BRL
R$175,4736
|1 TXJP / CAD
C$42,9216
|1 TXJP / BDT
৳3.845,9016
|1 TXJP / NGN
₦48.109,7484
|1 TXJP / UAH
₴1.315,4208
|1 TXJP / VES
Bs3.818,76
|1 TXJP / CLP
$29.887,32
|1 TXJP / PKR
Rs8.915,0688
|1 TXJP / KZT
₸17.142,7608
|1 TXJP / THB
฿1.020,6504
|1 TXJP / TWD
NT$930,3888
|1 TXJP / AED
د.إ115,8252
|1 TXJP / CHF
Fr24,9324
|1 TXJP / HKD
HK$247,4304
|1 TXJP / MAD
.د.م282,7776
|1 TXJP / MXN
$584,4912
|1 TXJP / PLN
zł113,9316
|1 TXJP / RON
лв136,0236
|1 TXJP / SEK
kr299,82
|1 TXJP / BGN
лв52,3896
|1 TXJP / HUF
Ft10.636,9824
|1 TXJP / CZK
Kč658,9728
|1 TXJP / KWD
د.ك9,6258
|1 TXJP / ILS
₪105,726