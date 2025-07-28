DeFiGeek Community Japan (TXJP) Nedir?

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

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DeFiGeek Community Japan (TXJP) Kaynağı Resmi Websitesi

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Token Ekonomisi

DeFiGeek Community Japan (TXJP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TXJP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!