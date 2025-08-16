Degen Spartan AI (DEGENAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00363616 $ 0.00363616 $ 0.00363616 24 sa Düşük $ 0.00435705 $ 0.00435705 $ 0.00435705 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00363616$ 0.00363616 $ 0.00363616 24 sa Yüksek $ 0.00435705$ 0.00435705 $ 0.00435705 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.104815$ 0.104815 $ 0.104815 En Düşük Fiyat $ 0.00171863$ 0.00171863 $ 0.00171863 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.22% Fiyat Değişimi (1 Gün) -9.98% Fiyat Değişimi (7 G) -3.34% Fiyat Değişimi (7 G) -3.34%

Degen Spartan AI (DEGENAI) canlı fiyatı $0.00389397. DEGENAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00363616 ve en yüksek $ 0.00435705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEGENAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.104815, en düşük fiyatı ise $ 0.00171863 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEGENAI son bir saatte +0.22% değişim gösterdi, 24 saatte -9.98% ve son 7 günde -3.34% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Dolaşım Arzı 999.91M 999.91M 999.91M Toplam Arz 999,914,113.173326 999,914,113.173326 999,914,113.173326

Şu anki Degen Spartan AI piyasa değeri $ 3.88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGENAI arzı 999.91M olup, toplam arzı 999914113.173326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.88M.