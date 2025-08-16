DEGENAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Degen Spartan AI Fiyatı (DEGENAI)

1 DEGENAI / USD Canlı Fiyatı:

$0.00389397
$0.00389397$0.00389397
-9.90%1D
USD
Degen Spartan AI (DEGENAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:55:39 (UTC+8)

Degen Spartan AI (DEGENAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.00363616
$ 0.00363616$ 0.00363616
24 sa Düşük
$ 0.00435705
$ 0.00435705$ 0.00435705
24 sa Yüksek

$ 0.00363616
$ 0.00363616$ 0.00363616

$ 0.00435705
$ 0.00435705$ 0.00435705

$ 0.104815
$ 0.104815$ 0.104815

$ 0.00171863
$ 0.00171863$ 0.00171863

+0.22%

-9.98%

-3.34%

-3.34%

Degen Spartan AI (DEGENAI) canlı fiyatı $0.00389397. DEGENAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00363616 ve en yüksek $ 0.00435705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEGENAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.104815, en düşük fiyatı ise $ 0.00171863 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEGENAI son bir saatte +0.22% değişim gösterdi, 24 saatte -9.98% ve son 7 günde -3.34% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Piyasa Bilgileri

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

--
----

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

999.91M
999.91M 999.91M

999,914,113.173326
999,914,113.173326 999,914,113.173326

Şu anki Degen Spartan AI piyasa değeri $ 3.88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGENAI arzı 999.91M olup, toplam arzı 999914113.173326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.88M.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000432014790796752.
Son 30 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0012640079.
Son 60 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0011650773.
Son 90 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000471297039543745.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000432014790796752-9.98%
30 Gün$ -0.0012640079-32.46%
60 Gün$ +0.0011650773+29.92%
90 Gün$ -0.000471297039543745-10.79%

Degen Spartan AI (DEGENAI) Nedir?

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Degen Spartan AI Fiyat Tahmini (USD)

Degen Spartan AI (DEGENAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Degen Spartan AI (DEGENAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Degen Spartan AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Degen Spartan AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DEGENAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Degen Spartan AI (DEGENAI) Token Ekonomisi

Degen Spartan AI (DEGENAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEGENAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Degen Spartan AI (DEGENAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Degen Spartan AI (DEGENAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEGENAI fiyatı, 0.00389397 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEGENAI / USD güncel fiyatı nedir?
DEGENAI / USD güncel fiyatı $ 0.00389397. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Degen Spartan AI varlığının piyasa değeri nedir?
DEGENAI piyasa değeri $ 3.88M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEGENAI arzı nedir?
Dolaşımdaki DEGENAI arzı, 999.91M USD.
DEGENAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEGENAI, ATH fiyatı olan 0.104815 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEGENAI fiyatı (ATL) nedir?
DEGENAI, ATL fiyatı olan 0.00171863 USD değerine düştü.
DEGENAI işlem hacmi nedir?
DEGENAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEGENAI bu yıl daha da yükselir mi?
DEGENAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEGENAI fiyat tahminine göz atın.
Degen Spartan AI (DEGENAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.