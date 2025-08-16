Degen Spartan AI Fiyatı (DEGENAI)
Degen Spartan AI (DEGENAI) canlı fiyatı $0.00389397. DEGENAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00363616 ve en yüksek $ 0.00435705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEGENAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.104815, en düşük fiyatı ise $ 0.00171863 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DEGENAI son bir saatte +0.22% değişim gösterdi, 24 saatte -9.98% ve son 7 günde -3.34% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Degen Spartan AI piyasa değeri $ 3.88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGENAI arzı 999.91M olup, toplam arzı 999914113.173326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.88M.
Gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000432014790796752.
Son 30 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0012640079.
Son 60 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0011650773.
Son 90 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000471297039543745.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000432014790796752
|-9.98%
|30 Gün
|$ -0.0012640079
|-32.46%
|60 Gün
|$ +0.0011650773
|+29.92%
|90 Gün
|$ -0.000471297039543745
|-10.79%
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
