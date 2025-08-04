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Degen Zoo Fiyatı (DZOO)

Listelenmedi

Degen Zoo (DZOO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00112751
$0,00112751$0,00112751
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Degen Zoo (DZOO) Fiyatı

Degen Zoo (DZOO), şu anda 0,00112751 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 474,15K USD piyasa değerine sahiptir. DZOO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Degen Zoo Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Degen Zoo 24 saatlik fiyat değişimi
420,53M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Degen Zoo (DZOO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Degen Zoo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Degen Zoo / USD fiyat değişimi, $ +0,0000966203.
Son 60 gün içerisinde, Degen Zoo / USD fiyat değişimi, $ +0,0000914925.
Son 90 gün içerisinde, Degen Zoo / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000966203+%8,57
60 Gün$ +0,0000914925+%8,11
90 Gün$ 0--

Degen Zoo (DZOO) Fiyat Analizi

En güncel Degen Zoo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,087541
$ 0,087541$ 0,087541

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-%14,41

Degen Zoo (DZOO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 474,15K
$ 474,15K$ 474,15K

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420,53M
420,53M 420,53M

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Degen Zoo (DZOO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Degen Zoo (DZOO) Token Ekonomisi

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DZOO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DZOO / VND
29,67042565
1 DZOO / AUD
A$0,0017363654
1 DZOO / GBP
0,0008456325
1 DZOO / EUR
0,0009696586
1 DZOO / USD
$0,00112751
1 DZOO / MYR
RM0,0047693673
1 DZOO / TRY
0,0458558317
1 DZOO / JPY
¥0,16574397
1 DZOO / ARS
ARS$1,5298619435
1 DZOO / RUB
0,0900316735
1 DZOO / INR
0,0987924262
1 DZOO / IDR
Rp18,4837675344
1 DZOO / KRW
1,5573280871
1 DZOO / PHP
0,0645724977
1 DZOO / EGP
￡E.0,0545602089
1 DZOO / BRL
R$0,006201305
1 DZOO / CAD
C$0,0015446887
1 DZOO / BDT
0,1373081678
1 DZOO / NGN
1,7187649689
1 DZOO / UAH
0,0470397172
1 DZOO / VES
Bs0,13868373
1 DZOO / CLP
$1,08804715
1 DZOO / PKR
Rs0,3195814344
1 DZOO / KZT
0,6087990245
1 DZOO / THB
฿0,0364862236
1 DZOO / TWD
NT$0,0336110731
1 DZOO / AED
د.إ0,0041379617
1 DZOO / CHF
Fr0,000902008
1 DZOO / HKD
HK$0,0088396784
1 DZOO / MAD
.د.م0,0102152406
1 DZOO / MXN
$0,021197188
1 DZOO / PLN
0,0041492368
1 DZOO / RON
лв0,0049384938
1 DZOO / SEK
kr0,0108804715
1 DZOO / BGN
лв0,0018942168
1 DZOO / HUF
Ft0,3878521649
1 DZOO / CZK
0,0239257622
1 DZOO / KWD
د.ك0,00034389055
1 DZOO / ILS
0,003833534