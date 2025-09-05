DOTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

deOTC Fiyatı (DOTC)

1 DOTC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00055685
$0,00055685
-%5,101D
deOTC (DOTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:52:21 (UTC+8)

deOTC (DOTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00054765
24 sa Düşük
$ 0,00058835
24 sa Yüksek

$ 0,00054765
$ 0,00058835
$ 0,0006757
$ 0,00014923
-%0,26

-%5,41

--

--

deOTC (DOTC) canlı fiyatı $0,00055475. DOTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00054765 ve en yüksek $ 0,00058835 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006757, en düşük fiyatı ise $ 0,00014923 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOTC son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

deOTC (DOTC) Piyasa Bilgileri

$ 388,46K
--
$ 554,94K
700,00M
1.000.000.000,0
Şu anki deOTC piyasa değeri $ 388,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOTC arzı 700,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 554,94K.

deOTC (DOTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, deOTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, deOTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, deOTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, deOTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,41
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

deOTC (DOTC) Nedir?

The World's First Decentralized OTC Terminal DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

deOTC (DOTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

deOTC Fiyat Tahmini (USD)

deOTC (DOTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? deOTC (DOTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak deOTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

deOTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

deOTC (DOTC) Token Ekonomisi

deOTC (DOTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: deOTC (DOTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü deOTC (DOTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOTC fiyatı, 0,00055475 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOTC / USD güncel fiyatı nedir?
DOTC / USD güncel fiyatı $ 0,00055475. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
deOTC varlığının piyasa değeri nedir?
DOTC piyasa değeri $ 388,46K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOTC arzı nedir?
Dolaşımdaki DOTC arzı, 700,00M USD.
DOTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOTC, ATH fiyatı olan 0,0006757 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOTC fiyatı (ATL) nedir?
DOTC, ATL fiyatı olan 0,00014923 USD değerine düştü.
DOTC işlem hacmi nedir?
DOTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOTC bu yıl daha da yükselir mi?
DOTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOTC fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.