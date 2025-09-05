deOTC (DOTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00054765 $ 0,00054765 $ 0,00054765 24 sa Düşük $ 0,00058835 $ 0,00058835 $ 0,00058835 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00054765$ 0,00054765 $ 0,00054765 24 sa Yüksek $ 0,00058835$ 0,00058835 $ 0,00058835 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0006757$ 0,0006757 $ 0,0006757 En Düşük Fiyat $ 0,00014923$ 0,00014923 $ 0,00014923 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,41 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

deOTC (DOTC) canlı fiyatı $0,00055475. DOTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00054765 ve en yüksek $ 0,00058835 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006757, en düşük fiyatı ise $ 0,00014923 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOTC son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

deOTC (DOTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 388,46K$ 388,46K $ 388,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 554,94K$ 554,94K $ 554,94K Dolaşım Arzı 700,00M 700,00M 700,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki deOTC piyasa değeri $ 388,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOTC arzı 700,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 554,94K.