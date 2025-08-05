Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Nedir?

$D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency

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Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Kaynağı Resmi Websitesi

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Token Ekonomisi

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