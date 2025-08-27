Dephaser JPY (JPYT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00663187 $ 0,00663187 $ 0,00663187 24 sa Düşük $ 0,00675262 $ 0,00675262 $ 0,00675262 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00663187$ 0,00663187 $ 0,00663187 24 sa Yüksek $ 0,00675262$ 0,00675262 $ 0,00675262 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00677462$ 0,00677462 $ 0,00677462 En Düşük Fiyat $ 0,00661775$ 0,00661775 $ 0,00661775 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,31 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dephaser JPY (JPYT) canlı fiyatı $0,00672069. JPYT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00663187 ve en yüksek $ 0,00675262 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JPYT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00677462, en düşük fiyatı ise $ 0,00661775 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JPYT son bir saatte +%0,79 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dephaser JPY (JPYT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 191,86K$ 191,86K $ 191,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 191,86K$ 191,86K $ 191,86K Dolaşım Arzı 28,73M 28,73M 28,73M Toplam Arz 28.729.426,650198 28.729.426,650198 28.729.426,650198

Şu anki Dephaser JPY piyasa değeri $ 191,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JPYT arzı 28,73M olup, toplam arzı 28729426.650198. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 191,86K.