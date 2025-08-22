DEPIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

DEPIN Fiyatı (DEPIN)

Listelenmedi

1 DEPIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00285443
$0,00285443$0,00285443
-%3,601D
mexc
USD
DEPIN (DEPIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:06 (UTC+8)

DEPIN (DEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00285415
$ 0,00285415$ 0,00285415
24 sa Düşük
$ 0,00296271
$ 0,00296271$ 0,00296271
24 sa Yüksek

$ 0,00285415
$ 0,00285415$ 0,00285415

$ 0,00296271
$ 0,00296271$ 0,00296271

$ 0,02965616
$ 0,02965616$ 0,02965616

$ 0
$ 0$ 0

--

-%3,64

-%13,74

-%13,74

DEPIN (DEPIN) canlı fiyatı $0,00285443. DEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00285415 ve en yüksek $ 0,00296271 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02965616, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPIN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%3,64 ve son 7 günde -%13,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DEPIN (DEPIN) Piyasa Bilgileri

$ 2,75M
$ 2,75M$ 2,75M

--
----

$ 2,94M
$ 2,94M$ 2,94M

963,47M
963,47M 963,47M

1.030.461.788,19
1.030.461.788,19 1.030.461.788,19

Şu anki DEPIN piyasa değeri $ 2,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPIN arzı 963,47M olup, toplam arzı 1030461788.19. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,94M.

DEPIN (DEPIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DEPIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0001079906874047.
Son 30 gün içerisinde, DEPIN / USD fiyat değişimi, $ +0,0064804067.
Son 60 gün içerisinde, DEPIN / USD fiyat değişimi, $ +0,0055478384.
Son 90 gün içerisinde, DEPIN / USD fiyat değişimi, $ +0,001056771990907194.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001079906874047-%3,64
30 Gün$ +0,0064804067+%227,03
60 Gün$ +0,0055478384+%194,36
90 Gün$ +0,001056771990907194+%58,79

DEPIN (DEPIN) Nedir?

DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

DEPIN Fiyat Tahmini (USD)

DEPIN (DEPIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DEPIN (DEPIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DEPIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DEPIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

DEPIN (DEPIN) Token Ekonomisi

DEPIN (DEPIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEPIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DEPIN (DEPIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DEPIN (DEPIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEPIN fiyatı, 0,00285443 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEPIN / USD güncel fiyatı nedir?
DEPIN / USD güncel fiyatı $ 0,00285443. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DEPIN varlığının piyasa değeri nedir?
DEPIN piyasa değeri $ 2,75M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEPIN arzı nedir?
Dolaşımdaki DEPIN arzı, 963,47M USD.
DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEPIN, ATH fiyatı olan 0,02965616 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEPIN fiyatı (ATL) nedir?
DEPIN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DEPIN işlem hacmi nedir?
DEPIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEPIN bu yıl daha da yükselir mi?
DEPIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEPIN fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

