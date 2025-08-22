DEPIN (DEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00285415 24 sa Yüksek $ 0,00296271 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02965616 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,74

DEPIN (DEPIN) canlı fiyatı $0,00285443. DEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00285415 ve en yüksek $ 0,00296271 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02965616, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPIN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%3,64 ve son 7 günde -%13,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DEPIN (DEPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,75M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,94M Dolaşım Arzı 963,47M Toplam Arz 1.030.461.788,19

Şu anki DEPIN piyasa değeri $ 2,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPIN arzı 963,47M olup, toplam arzı 1030461788.19. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,94M.