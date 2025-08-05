DePINs (DEPINS) Nedir?

DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption.

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DePINs (DEPINS) Kaynağı Resmi Websitesi

DePINs (DEPINS) Token Ekonomisi

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