Deploy (DEPLOY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00243488 24 sa Yüksek $ 0,0029954 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00521804 En Düşük Fiyat $ 0,00243488 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,40 Fiyat Değişimi (7 G) --

Deploy (DEPLOY) canlı fiyatı $0,00246802. DEPLOY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00243488 ve en yüksek $ 0,0029954 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPLOY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00521804, en düşük fiyatı ise $ 0,00243488 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPLOY son bir saatte +%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Deploy (DEPLOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 246,74K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,74K Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Deploy piyasa değeri $ 246,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPLOY arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 246,74K.