Depot App (DEPOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00810055 $ 0,00810055 $ 0,00810055 24 sa Düşük $ 0,01076816 $ 0,01076816 $ 0,01076816 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00810055$ 0,00810055 $ 0,00810055 24 sa Yüksek $ 0,01076816$ 0,01076816 $ 0,01076816 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01078064$ 0,01078064 $ 0,01078064 En Düşük Fiyat $ 0,0075738$ 0,0075738 $ 0,0075738 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Depot App (DEPOT) canlı fiyatı $0,0079707. DEPOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00810055 ve en yüksek $ 0,01076816 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01078064, en düşük fiyatı ise $ 0,0075738 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPOT son bir saatte -%2,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Depot App (DEPOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 637,66K$ 637,66K $ 637,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 797,07K$ 797,07K $ 797,07K Dolaşım Arzı 80,00M 80,00M 80,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Depot App piyasa değeri $ 637,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPOT arzı 80,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 797,07K.