Depot App Logosu

Depot App Fiyatı (DEPOT)

Listelenmedi

1 DEPOT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00797768
$0,00797768$0,00797768
-%7,101D
mexc
USD
Depot App (DEPOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:06 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00810055
$ 0,00810055$ 0,00810055
24 sa Düşük
$ 0,01076816
$ 0,01076816$ 0,01076816
24 sa Yüksek

$ 0,00810055
$ 0,00810055$ 0,00810055

$ 0,01076816
$ 0,01076816$ 0,01076816

$ 0,01078064
$ 0,01078064$ 0,01078064

$ 0,0075738
$ 0,0075738$ 0,0075738

-%2,01

-%3,56

--

--

Depot App (DEPOT) canlı fiyatı $0,0079707. DEPOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00810055 ve en yüksek $ 0,01076816 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01078064, en düşük fiyatı ise $ 0,0075738 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPOT son bir saatte -%2,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Depot App (DEPOT) Piyasa Bilgileri

$ 637,66K
$ 637,66K$ 637,66K

--
----

$ 797,07K
$ 797,07K$ 797,07K

80,00M
80,00M 80,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Depot App piyasa değeri $ 637,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPOT arzı 80,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 797,07K.

Depot App (DEPOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Depot App / USD fiyat değişimi, $ -0,000295083202192576.
Son 30 gün içerisinde, Depot App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Depot App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Depot App / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000295083202192576-%3,56
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Depot App (DEPOT) Nedir?

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity. We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition. It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more. Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size. Welcome to Depot.

Depot App (DEPOT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Depot App Fiyat Tahmini (USD)

Depot App (DEPOT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Depot App (DEPOT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Depot App için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Depot App fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DEPOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Depot App (DEPOT) Token Ekonomisi

Depot App (DEPOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEPOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Depot App (DEPOT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Depot App (DEPOT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEPOT fiyatı, 0,0079707 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEPOT / USD güncel fiyatı nedir?
DEPOT / USD güncel fiyatı $ 0,0079707. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Depot App varlığının piyasa değeri nedir?
DEPOT piyasa değeri $ 637,66K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEPOT arzı nedir?
Dolaşımdaki DEPOT arzı, 80,00M USD.
DEPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEPOT, ATH fiyatı olan 0,01078064 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEPOT fiyatı (ATL) nedir?
DEPOT, ATL fiyatı olan 0,0075738 USD değerine düştü.
DEPOT işlem hacmi nedir?
DEPOT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEPOT bu yıl daha da yükselir mi?
DEPOT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEPOT fiyat tahminine göz atın.
