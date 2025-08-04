Dero Fiyatı (DERO)
Dero (DERO), şu anda 0,447715 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,68M USD piyasa değerine sahiptir. DERO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Dero / USD fiyat değişimi, $ -0,0075955453662736.
Son 30 gün içerisinde, Dero / USD fiyat değişimi, $ -0,0608372155.
Son 60 gün içerisinde, Dero / USD fiyat değişimi, $ +0,0375324857.
Son 90 gün içerisinde, Dero / USD fiyat değişimi, $ +0,12759071252159523.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0075955453662736
|-%1,66
|30 Gün
|$ -0,0608372155
|-%13,58
|60 Gün
|$ +0,0375324857
|+%8,38
|90 Gün
|$ +0,12759071252159523
|+%39,86
En güncel Dero fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,27
-%1,66
-%13,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
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|1 DERO / VND
₫11.781,620225
|1 DERO / AUD
A$0,6894811
|1 DERO / GBP
￡0,33578625
|1 DERO / EUR
€0,3850349
|1 DERO / USD
$0,447715
|1 DERO / MYR
RM1,89383445
|1 DERO / TRY
₺18,20856905
|1 DERO / JPY
¥65,814105
|1 DERO / ARS
ARS$610,79518875
|1 DERO / RUB
₽35,70527125
|1 DERO / INR
₹39,2466969
|1 DERO / IDR
Rp7.339,5889896
|1 DERO / KRW
₩619,2435708
|1 DERO / PHP
₱25,64063805
|1 DERO / EGP
￡E.21,6962689
|1 DERO / BRL
R$2,507204
|1 DERO / CAD
C$0,61336955
|1 DERO / BDT
৳54,0481548
|1 DERO / NGN
₦679,38512675
|1 DERO / UAH
₴18,46824375
|1 DERO / VES
Bs55,068945
|1 DERO / CLP
$430,254115
|1 DERO / PKR
Rs125,37363145
|1 DERO / KZT
₸239,9304685
|1 DERO / THB
฿14,5238746
|1 DERO / TWD
NT$13,36429275
|1 DERO / AED
د.إ1,64311405
|1 DERO / CHF
Fr0,358172
|1 DERO / HKD
HK$3,5100856
|1 DERO / MAD
.د.م4,04286645
|1 DERO / MXN
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|1 DERO / BGN
лв0,75663835
|1 DERO / HUF
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|1 DERO / CZK
Kč9,50498945
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د.ك0,136553075
|1 DERO / ILS
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