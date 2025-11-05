destable coin (DESTABLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00000873 24 sa Yüksek $ 0,00000954 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012304 En Düşük Fiyat $ 0,00000873 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,40

destable coin (DESTABLE) canlı fiyatı $0,00000922. DESTABLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000873 ve en yüksek $ 0,00000954 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DESTABLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012304, en düşük fiyatı ise $ 0,00000873 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DESTABLE son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,25 ve son 7 günde -%18,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

destable coin (DESTABLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,22K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,22K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki destable coin piyasa değeri $ 9,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESTABLE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,22K.