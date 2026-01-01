Bugünkü DEV TOMMY JINGL Fiyatı

Bugünkü DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) fiyatı $ 0.00115928 olup, son 24 saatte % 4.30 değişim gösterdi. Mevcut TOMMYJINGL / USD dönüşüm oranı TOMMYJINGL başına $ 0.00115928 şeklindedir.

DEV TOMMY JINGL, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,151,192 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991.99M TOMMYJINGL şeklindedir. Son 24 saat içinde TOMMYJINGL, $ 0.00110863 (en düşük) ile $ 0.00118338 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00118686 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOMMYJINGL, son bir saatte -0.01% ve son 7 günde +4.93% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Dolaşım Arzı 991.99M 991.99M 991.99M Toplam Arz 1,035,975,152.950062 1,035,975,152.950062 1,035,975,152.950062

Şu anki DEV TOMMY JINGL piyasa değeri $ 1.15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOMMYJINGL arzı 991.99M olup, toplam arzı 1035975152.950062. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.20M.